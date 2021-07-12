Дюмонт победила Лэдд и стала претенденткой на титул UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC). В главном бою вечера бразильянка Норма Дюмонт (7-1) победила по очкам американку Эспен Лэдд (9-2) и стала претенденткой на титул в полулёгком весе.

Соперницы осторожно повели бой, изредка постреливая джебами. В таком ритме чуть активнее и точнее была Дюмонт. Рисунок боя не менялся и во втором раунде, пока Лэдд не решила сократить дистанцию и войти в клинч, но не извлекла из этого дивидендов, а джеб бразильянки в разрез периодически доходил до цели. Перед третьим раундом Лэдд получила накачку в углу и уже стала активнее идти вперёд, понимая, что бой складывается не в её пользу. Дюмон в роли второго номера чувствовала себя отлично и заблокировала и две попытки тейкдауна.

В чемпионских раундах Лэдд продолжила свои попытки переводов в партер, однако бразильянка словно приклеила свои ступни к канвасу и оставалась стоять на ногах. Зарубиться открыто в стойке американка не рискнула, несмотря на неудачный для неё ход боя, а в концовке четвёртого раунда Дюмонт сама исполнила бросок из клинча. Лэдд перевернула бразильянку и обрушила на неё град ударов на последних секундах, забрав раунд. Заключительный раунд изобиловал клинчем с контролем со стороны Лэдд, которая сумела разбить сопернице нос. По итогам боя все судьи отдали победу Дюмонт со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

В соглавном поединке в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Фелипе.

Как соообщалось ранее, российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев (20-5) проиграл раздельным решением судей британцу Дэнни Робертсу (18-5) на турнире UFC в Лас-Вегасе.