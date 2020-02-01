Двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова российский боец Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC.
Умар Нурмагомедов дебютирует в рамках организации на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля, где главным боем будет поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсоном,
Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов считает, что его семья не причастна к конфликту, который произошёл между фанатами его брата Хабиба Нурмагомедова и бойцами ММА Расулом Мирзаевым и Артёмом Лобовым, писал News.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен