https://static.news.ru/photo/11ca6d50-44e0-11ea-812b-fa163e074e61_660.jpg Умар Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова российский боец Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC.

Умар Нурмагомедов дебютирует в рамках организации на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля, где главным боем будет поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсоном, сообщил новичок UFC ТАСС.

Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов считает, что его семья не причастна к конфликту, который произошёл между фанатами его брата Хабиба Нурмагомедова и бойцами ММА Расулом Мирзаевым и Артёмом Лобовым, писал News.ru.