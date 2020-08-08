Сразу трое российских бойцов выступили в главном карде очередного турнира UFC в Лас-Вегасе. После безуспешной попытки провести удушающий приём Алексей Олейник был нокаутировал во втором раунде мощным американцем Дерриком Льюисом, Омари Ахмедов упустил шанс победить экс-чемпиона UFC Криса Уэйдмана в третьем раунде, а Яна Куницкая победила соперницу из Литвы Юлию Столяренко в нетипичной для себя манере.

Физика сильнее техники

Разница в физических данных соперников бросилась в глаза ещё на взвешивании, где Льюис по прозвищу Чёрный Зверь оказался тяжелее Олейника на 17 кг. Алексей начинал свою карьеру в среднем весе и всегда считался мелким тяжеловесом, в то время как его визави гоняет с десяток килограммов, чтобы вписаться в 120-килограммовый лимит. Эта разница и предопределила исход боя, как и во всех предыдущих случаях, когда Олейник терпел поражения. Ни коронный «эзекиель» снизу, ни удушение шарфом из бокового контроля не работали против обладателя гигантской шеи Льюиса. Возможно, Удав (прозвище Олейника) допустил стратегическую ошибку, потратив все силы на безуспешный приём вместо работы в стиле Магомеда Исмаилова в бою с Александром Емельяненко. Риск в угоду зрелищности взял верх над прагматичным расчётом — бить и контролировать.

Всё закончилось в начале второго раунда, когда россиянину было уже тяжело поднять забитые руки, а Льюис легко срубил его коронным правым боковым. За последние четыре года это четвёртое поражение Олейника, причём всякий раз камнем преткновения для него становились темнокожие бойцы весом под 120 кг: Льюис, Уолт Харрис, Алистар Оверим и Кёртис Блейдс. Когда речь идёт о тотальном превосходстве в мощи, никакая техника не спасёт.

Льюис побил рекорд для тяжеловесов

35-летний Деррик Льюис уже вряд ли станет чемпионом UFC, однако может надолго вписать своё имя в историю. Во-первых, Олейник стал 11-м соперником, которого он отправил в нокаут. Это рекорд для тяжёлого дивизиона в UFC. Если говорить о досрочных окончаниях боя, то тут лидером пока остаётся экс-чемпион Фрэнк Мир с 13 финишами. Однако он уже в октагоне вряд ли появится, а потому Льюису будет достаточно «прикончить» ещё троих оппонентов, чтобы побить и этот рекорд. С учётом ещё молодого по меркам тяжей возраста (тот же Олейник неплох и в 43) у Чёрного Зверя отличные на это шансы.

Ахмедова снова подвела «дыхалка»

В первых двух раундах Омари Ахмедов грамотно противостоял самому серьёзному сопернику в своей карьере, экс-чемпиону UFC Крису Уэйдману, который стал единственным бойцом, наглухо нокаутировавшим Андерсона Силву. Ахмедов почти не уступал американцу в борьбе и выигрывал размены ударами в стойке. После успешного второго раунда, казалось, россиянин переломил ход борьбы в свою пользу, но заключительная пятиминутка получилась кошмарной. Ахмедов пропустил соперника за спину, позволил ему затащить себя в партер и до конца раунда был вынужден выживать после того, как Уэйдман оказался в маунте. Двое из трёх судей отдали этот отрезок американцу со счётом 10:8.

Главной проблемой оказалась опять же не техника, а физическая подготовка. Ахмедов, как это часто бывает, устал раньше соперника и не смог провести решающий раунд на должном уровне. Возможные пятираундовые поединки с топами дивизиона, не говоря о титульном бое, находятся за пределами орбиты крепкого, но не выдающегося средневеса, а его нынешний статус околотопа кажется потолком. Уэйдман, несмотря на победу, вряд ли уже вернётся на свой прежний чемпионский уровень. Ахмедов показал его медлительность, проблемы с защитой в стойке, что обязательно вновь скажется в боях с более классными соперниками.

Куницкой для победы пришлось сменить стиль

Работа с именитым полутяжеловесом Тьягу Сантусом, который едва не победил Джона Джонса, однозначно пошла на пользу Яне Куницкой. Бразилец научил девушку эффективно работать в клинче, используя локти и колени, что она во всей красе продемонстрировала на Юлии Столяренко из Литвы. Ожидалось, что бой двух ударниц пройдёт в стойке, но Яна решила пожертвовать зрелищностью поединка ради уверенной победы и, найдя слабую точку соперницы, постоянно её использовала в течение 15 минут. Единственным шансом в конце второго раунда провести болевой на руку измученная Столяренко воспользоваться не смогла. Теперь Куницкой и Сантосу предстоит выбор умного геймплана против кого-то из топовых соперниц.

Четвёртая премия подряд за зрелищность

Американец иранского происхождения Бенейл Дариуш уже в четвёртый раз подряд радует зрителей зрелищным завершением боя и получает за это специальные премии. В 2019 году он был награждён за эффектные удушающие приёмы против Дрю Добера и Фрэнка Камачо, в марте этого года наглухо вырубил Драккара Клозе, а сегодня ударом локтя с разворота сокрушил Скотта Хольцмана. Проблемы последнего начались чуть раньше рокового удара. Он явно проигрывал размены в концовке первого раунда, был потрясён двойкой и откровенно пятился, пытаясь дожить до гонга. Дариуш грамотно оценил состояние соперника и решил не просто добить его, а сделать это эффектно, поймав на вертушку.