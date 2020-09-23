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Единоборства

Чимаев пригрозил Адесанье потерей титула

08:31, 24 сентября 2020
Фото: khamzat_chimaev.official/Instagram.com

Перспективный боец UFC, швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

То, что ты сказал про меня, будет стоить тебе пояса, если ты всё ещё чемпион. Удачи! — написал Чимаев в Twitter.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал уровень оппозиции шведского проспекта чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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