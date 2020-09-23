Чимаев пригрозил Адесанье потерей титула

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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик 31 октября проведёт бой в Лондоне с британцем Дереком Чисорой.

Как сообщает издание Champion.com.ua, Чисора получит за этот бой 1 млн фунтов стерлингов, что в два с лишним раза меньше, чем он был намерен получить на переговорах в прошлом году,...