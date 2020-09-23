Чимаев пригрозил Адесанье потерей титула

Перспективный боец UFC, швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
То, что ты сказал про меня, будет стоить тебе пояса, если ты всё ещё чемпион. Удачи! — написал Чимаев в Twitter.
— Khamzat Chimaev (@KChimaev)
@stylebenderwhat do you said about me it will cost you your belt if youâre still the champion Good luck September 23, 2020
Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья раскритиковал уровень оппозиции шведского проспекта чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
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