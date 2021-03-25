Чимаев перед возвращением в бои будет тренироваться с акулами и крокодилами

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Менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз рассказал о новом методе тренировок, который его подопечный намерен опробовать при подготовке к возвращению в октагон.

На этой неделе мы с ним беседовали. Он рассказал, что собирается даже освоить в качестве нового метода тренировок плавание с акулами и крокодилами, — приводит слова Абдель-Азиза MMA Mania.

После осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом и сорвавшегося поединка с Леоном Эдвардсом, Чимаев сгоряча объявил о завершении карьеры, однако позже после уговоров президента UFC Дэйны Уайта и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова согласился изменить своё решение.

Как писал NEWS.ru, третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля.