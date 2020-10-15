Чимаев изъявил желание задушить Майю

https://static.news.ru/photo/0771999e-0f6c-11eb-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FightTime MMA/twitter.com

Шведский боец чеченского происхождения, выступающий в UFC Хамзат Чимаев по-прежнему ожидает следующего соперника, но лично хотел бы встретиться с бразильским ветераном Демианом Майей.

Мне кажется многие, кто говорит, что я не из топ-10 и они не знают меня, напуганы и несут какой-то бред. Я хочу подраться с Майей. Может быть, задушу его и тогда получу чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Если он захочет боя со мной, то я буду готов, — приводит слова Чимаева MMAFighting.com.

Также боец отметил, что затем будет готов сразиться с любым из чемпионов, будь-то Камару Усман или Исраэль Адесанья.

Как писал NEWS.ru, Кристиана Жустину, более известная как Сайборг, победила удушающим приёмом во втором раунде американку Арлен Бленкоу и отстояла титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.