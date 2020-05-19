Чемпион UFC в двух весах прокомментировал состояние отца Нурмагомедова

Фото: Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

39-летний американский рестлер Шед Гаспард был унесён волной во время купания в океане в Калифорнии и сейчас считается пропавшим без вести.

Как сообщает TMZ, спортсмен отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Во время купания сильное течение отнесло их на глубину. Спасатели первым нашли Гаспарда, но он...