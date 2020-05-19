Чемпион UFC в двух весах прокомментировал состояние отца Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье выразил поддержку отцу своего друга Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице Москве с тяжёлым состоянием, вызванным последствиями коронавирусной инфекции.
Это печальное время для чемпиона и всей его семьи, которая столкнулась с очень тяжёлой ситуацией. Отец Хабиба — один из самых сильных людей в мире. Он будет и дальше сражаться ради того, чтобы быть дальше с сыном, своими внуками и всей семьёй. Надеюсь, с ним будет всё хорошо, — сказал Кормье в интервью ESPN.
Как сообщал NEWS.ru, 39-летний американский рестлер Шед Гаспард был унесён волной во время купания в океане в Калифорнии.
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