На исходе первой минуты боя более высокий Асакура попал навстречу маститому сопернику, а затем, не дав прийти в себя, добил у канатов. Для Хоригути это поражение стало первым с момента титульного боя в UFC с Деметриусом Джонсоном. Однако титул Хоригути не стоял на кону, а потому эти соперники могут встретиться в реванше за пояс.

В соглавном бою вечера чемпионка RIZIN в минимальном весе Аяка Хамасаки также в нетитульном поединке победила в первом раунде тайку Суванан Боонсорн, применив рычаг локтя.