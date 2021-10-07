Чемпион по борьбе рассказал, как Польша поверила в него в отличие от России

Польский борец дагестанского происхождения Магомедмурад Гаджиев, ставший чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, рассказал почему в 2014 году решил сменить гражданство и как его отец стал болельщиком всех польских спортсменов. Слова Гаджиева приводит TVP Sport.

После каждого соревнования я получаю много сообщений от фанатов. Польша дала мне шанс, она поверила в меня. В отличие от России, которая перестала в меня верить, когда результаты были слабее. С другой стороны, конкуренция там огромная. Такова жизнь, — рассказал Гаджиев.

Также борец рассказал, что его отец стал поддерживать сборную Польши по всем видам спорта после его перехода, а в прошлом году он заболел и умер, из-за чего Гаджиев не тренировался несколько месяцев.

Как сообщалось ранее, российский борец Надежда Соколова завоевала бронзовую награду в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе в Осло. В решающей схватке она одержала досрочную победу над украинкой Богданой Кокозей.