Чеченский боец UFC Чимаев может провести третий бой за месяц

Проживающий в Швеции чеченец Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 15 августа, и тогда это будет его третий бой в течение месяца.
Я говорил с Дэйной Уайтом. Он назвал Хамзата Чимаева особенным и сказал, что он хочет подраться на турнире UFC 252 15 августа. Уайт пообещал организовать ему бой, — написал в Twitter американский журналист Кевин Айол.
Ранее Чимаев одержал две досрочные победы в течение десяти дней на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, досрочно одолев Джона Филлипса и Риса Макки, чем установил рекорд для выступлений в UFC в XXI веке.
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