Чеченский боец UFC Чимаев может провести третий бой за месяц

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В Минске прошёл международный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал бой во втором среднем весе за титулы чемпиона Азии по версии WBC, WBA International и WBO Global.

Казахстанец Айдос Ербосынулы (14–0, 9 КО) одержал уверенную победу по итогам десятираундового боя над немцем нигерийского происхождения Нуху Лавалем (27–7, 15 КО). Лаваль по ходу боя проиграл в каждом из...