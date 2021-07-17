Чарло не смог победить Кастано в объединительном чемпионском бою

В Сан-Антонио (США) завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой между чемпионом мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 КО) и обладателем пояса WBO аргентинцем Брайаном Карлосом Кастано (17-0-2, 12 КО). По итогам 12 раундов судьи поставили ничью раздельным решением.

Вопреки прогнозам специалистов и букмекеров ударная мощь Чарло не стала решающей в этом поединке и он не смог даже потрясти соперника по ходу боя и использовать свои преимущества в антропометрии. Кастано прессинговал большую часть боя и прижимал своего оппонента к канатам и нанёс больше ударов, но Чарло забрал концовку. В итоге один из судей отдал победу американцу со счётом 117:111, что не совсем отражает происходившее в ринге, второй судья предпочёл Кастано со счётом 114:113, а третий поставил ничью 114:114. В итоге каждый боксёр сохранил свои пояса.

Как сообщалось ранее, непобеждённый американский боксёр Джермалл Чарло победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Масиаса Монтьеля и отстоял титул чемпиона WBC в среднем весе на турнире в Хьюстоне.