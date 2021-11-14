Брат Нурмагомедова как свидетель проходит по делу о наезде на полицейского

Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, проходит по делу о наезде на полицейского в качестве свидетеля. Как сообщили в Telegram-канале Mash Gor, сотрудника правоохранительных органов сбил друг спортсмена.

Отмечается , что следствие подозревает в наезде на полицейского Камала Идрисова, в тот день вместе с Нурмагомедовым направлявшегося в аэропорт Каспийска. В таком случае мера пресечения в отношении третьего номера рейтинга лёгкого веса Bellator применяться не будет.

Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лёгкого веса американского MMA-промоушена Bellator. На данный момент в его послужном списке значится 14 побед (12 — досрочно) и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире Bellator 269 в Москве, в рамках которого взял верх над Патриком Пиетилой.

Ранее махачкалинский городской суд отправил под домашний арест Камала Идрисова. Он подозревается в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС.