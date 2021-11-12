Суд отправил друга Нурмагомедова под домашний арест

Махачкалинский городской суд отправил под домашний арест Камала Идрисова. Он подозревается в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС.

Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов, — сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что боец ММА Усман Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — и его друга Камала Идрисова задержали по подозрению в наезде на полицейского. Инцидент произошёл в аэропорту Махачкалы, когда спортсмен вместе со своим другом Камилом Идрисовым пытались попасть на самолёт в Москву.

По имеющимся данным, во время наезда на полицейского за рулём находился Камал Идрисов. Спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Им попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на «Тойоте» наехали на сотрудника полиции около КПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов.

Полицейский получил травму головы.