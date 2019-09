Фото: kuzmin___sergey/instagram

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая занимается борьбой за права и этичное отношение к животным, призывает UFC пересмотреть отношения с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из-за видео, на котором он борется с настоящим медведем.

PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с Нурмагомедовым до тех пор, пока он не продемонстрирует явное изменение в отношении к животным и пообещает демонстрировать уважением к ним, которого те заслуживают,...