https://static.news.ru/photo/10704c84-da0c-11e9-b524-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuzmin___sergey/instagram

Российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о причинах поражения от американца Майкла Хантера на турнире в Нью-Йорке, которое стало для него первым в карьере.

Я недавно пересмотрел свой поединок и заметил, что недорабатывал в повторных атаках. Вроде дистанцию сокращал, по ходу боя постоянно прессинговал, но нужны были повторные атаки, а их не хватало. Это и сыграло ключевую роль. Плюс соперник — топовый хороший боксёр. Надо отдать должное Майклу Хантеру, — рассказал Кузьмин News.ru.

Также боксёр отметил, что хотел бы вернуться на ринг как можно скорее и закрыть поражение, но сначала нужно отдохнуть и провести работу на ошибками.

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