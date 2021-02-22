Бойцу MMA Фултону грозит до 70 лет тюрьмы за хранение детской порнографии

https://static.news.ru/photo/9d1b581a-75db-11eb-8a35-96000091f725_660.jpg Трэвис Фултон Фото: Fightfanmma00/wikimedia.org

Рекордсмен по числу боёв по правилам смешанных единоборств американец Трэвис Фултон обвиняется в приобретении и хранении детской порнографии, а также в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Ему грозит до 70 лет лишения свободы.

Как сообщает ESPN, дело бойца MMA рассматривает окружной суд Северного округа штата Айова. Обвинение Фултону предъявили 19 февраля, в тот же день его задержали.

Сторона обвинения считает, что Фултон пытался заставить несовершеннолетнее лицо «участвовать в сексуальных действиях для создания визуальных изображений». Также утверждается, что боец хранил подобные фото на флеш-накопителе. Фултон уже проходит в качестве обвиняемого по другому делу, связанному с домашним насилием.

Фултон, которому сейчас 43 года, одержал 255 побед в разных бойцовских промоушенах, потерпел 54 поражения, свёл 10 поединков вничью. Ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Свой последний бой он провёл в апреле 2019 года на турнире M-1 Global против Шеннона Рича. Фултон победил болевым приёмом во втором раунде.

В начале февраля агента ФБР убили в городе Санрайз (Флорида), когда сотрудники ведомства пытались провести обыск по делу о хранении детской порнографии, писал NEWS.ru.