Бой Мартынова и Царёва станет одним из главных событий RCC

https://static.news.ru/photo/eb867af8-025d-11eb-bda4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мартынов Фото: team_martynov/instagram.com

Бойцы ММА в средней весовой категории Сергей Мартынов (12-3) и Михаил Царёв (32-7) проведут трёхраундовый бой в карде девятого турнира RCC: Intro. Турнир пройдёт 10 октября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе RCC, Царёв дебютирует в лиге, но он дрался в Bellator и практически во всех российских промоушен. Из 32 его побед 30 — были досрочными. В своей карьере он ни разу не доходил до третьего раунда. Самая быстрая победа досталась ему за 15 секунд, максимальное время работы на ринге — 10 минут.

У Мартынова же в активе только 12 побед, однако он тоже имеет все шансы на победу. Мартынов — жёсткий финишёр и 10 его побед случились благодаря ударной мощи. Именно за это он получил прозвище Мясник.

Сразу после боя Мартынова и Царёва в клетку выйдут Тимур Нагибин (16-5) и Мариф Пираев (28-3-1), которые входят в топ-15 сильнейших российских бойцов.

Как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге завершился турнир по ММА RCC Intro. В главном бою вечера в полутяжёлом весе Михаил Рагозин (16-4) победил единогласным решением судей Дмитрия Тебекина (12-6). Первый раунд прошёл в жёстком размене в стойке, где Рагозин хорошо освоился в роли второго номера и потряс соперника мощным правым боковым, но не сумел развить успех. Во второй пятиминутке Рагозин несколько раз безуспешно пытался переводить бой в партер, но в стойке провёл несколько успешных комбинаций, измотав соперника к концу раунда. Рогозин и дальше имел преимущество и занял доминирующую позицию в партере, но не смог завершить бой досрочно. В соглавном поединке средневес из Екатеринбурга Арсений Смирнов победил техническим нокаутом в третьем раунде Ивана Богданова.