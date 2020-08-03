Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрели более 7,5 миллиона зрителей

https://static.news.ru/photo/e1ffa7d0-d570-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Прошедший 24 июля в Сочи главный бой турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым посмотрели более семи миллионов зрителей на различных платформах.

Как сообщает пресс-служба лиги АСА, в прямом эфире было продано 52 тысячи платных трансляций стоимостью 449 рублей, 2,8 миллиона зрителей увидели повтор на канале «Матч ТВ», а ещё свыше 4,5 миллиона посмотрели видео боя на других платформах.

В самом ожидаемом в России бою года Исмаилов доминировал на протяжении трёх раундов и завершил бой во второй половине заключительной пятиминутки техническим нокаутом, нанеся Емельяненко многочисленные рассечения.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал своего поверженного соперника Александра Емельяненко.