Единоборства

Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрели более 7,5 миллиона зрителей

13:02, 03 августа 2020
Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Прошедший 24 июля в Сочи главный бой турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым посмотрели более семи миллионов зрителей на различных платформах.

Как сообщает пресс-служба лиги АСА, в прямом эфире было продано 52 тысячи платных трансляций стоимостью 449 рублей, 2,8 миллиона зрителей увидели повтор на канале «Матч ТВ», а ещё свыше 4,5 миллиона посмотрели видео боя на других платформах.

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В самом ожидаемом в России бою года Исмаилов доминировал на протяжении трёх раундов и завершил бой во второй половине заключительной пятиминутки техническим нокаутом, нанеся Емельяненко многочисленные рассечения.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал своего поверженного соперника Александра Емельяненко.

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