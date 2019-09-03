https://static.news.ru/photo/ac6aab76-ce62-11e9-bd7c-fa163e074e61_660.jpg Роман Богатов Фото: Роман Богатов /vk.com

Чемпион М-1 Challenge в лёгком весе Роман Богатов поделился впечатлениями от боя в Оренбурге с Микаэлем Лебу, который он выиграл ввиду травмы соперника в третьем раунде.

Были смешанные чувства. Вроде и победил, но не хотел победить таким образом. Когда француз отказался от продолжения боя, я не сразу понял, что у него серьёзная травма. Решил, что он хочет поберечь себя, понимая, что ему ничего не светит, как делают многие рациональные европейцы. Но после объявления ринг-анонсера понял, что радоваться не стоит, — рассказал Богатов News.ru.

Также боец отметил, что его вопрос с переходом в UFC решён на 90% и осталось согласовать формальности. Этим вопросом занимается руководитель его клуба и глава лиги М-1 Вадим Финкельштейн.

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