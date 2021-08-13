Боец UFC Куницкая объявила о беременности

Россинка Яна Куницкая, выступающая в легчайшем весе UFC, заявила, что станет мамой и намерена вернуться в октагон в 2022 году. Отцом ребёнка также является боец UFC, бразилец Тьяго Сантос. Об этом Куницкая сообщила на своей странице в Instagram.

Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но моё тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году, — написала Куницкая.

В 2020 году она вышла замуж за своего бразильского коллегу Сантоса, а 11 июля провела последний бой в UFC, где проиграла техническим нокаутом мексиканке Ирен Алдане. Куницкая входит в десятку лучших бойцов UFC наилегчайшего дивизиона и сражалась за титул чемпионки в полулёгком весе против бразильянки Кристианы Сантос.

Как сообщалось ранее, россиянка Яна Куницкая потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирены Алданы на турнире UFC в Лас-Вегасе.