Боец Штырков сделал прогноз на бой Нурмагомедов - Гейтжи

https://static.news.ru/photo/97d88452-0aad-11eb-b885-fa163e074e61_660.jpg Иван Штырков Фото: ivanshtyrkov/instagram.com

Российский боец ММА Иван Штырков поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Бойцы ММА такого уровня умеют и бороться, и бить, но они не могут противостоять Хабибу, потому что он всегда один, а Хабиб делает свою работу настолько профессионально и отточено, что они не могут ничего противопоставить его навыкам. У Гейтжи есть борцовская база, но в боях он её использует в ММА. А Хабиб делает это постоянно, — рассказал Штырков NEWS.ru.

Также боец отметил, что Пётр Ян только выиграет от тренировок в Дагестане, после которых он станет более универсальным бойцом.

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