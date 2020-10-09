Боец Штырков сделал прогноз на бой Нурмагомедов - Гейтжи

Российский боец ММА Иван Штырков поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.
Бойцы ММА такого уровня умеют и бороться, и бить, но они не могут противостоять Хабибу, потому что он всегда один, а Хабиб делает свою работу настолько профессионально и отточено, что они не могут ничего противопоставить его навыкам. У Гейтжи есть борцовская база, но в боях он её использует в ММА. А Хабиб делает это постоянно, — рассказал Штырков NEWS.ru.
Также боец отметил, что Пётр Ян только выиграет от тренировок в Дагестане, после которых он станет более универсальным бойцом.
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