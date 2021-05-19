Боец Молдавский поделился впечатлениями от боёв с более крупными соперникам

https://static.news.ru/photo/98947dc0-b8b2-11eb-935a-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Молдавский/vk.com

Российский боец Валентин Молдавский, претендующий на титул временного чемпиона Bellator, в интервью NEWS.ru рассказал о том, как чувствует себя в тяжёлом дивизионе, где большинство соперников превосходят его в габаритах.

Чувствую, что соперники крупнее по антропометрии, кроме последних двух боёв, и всегда намного тяжелее. С ними и бороться тяжелее, и пропущенные от них удары ощутимее. Одно попадание в тяжёлом весе может всё решить. Здесь есть свои сложности, но и свои преимущества, — сказал Молдавский.

25 июня в главном бою турнира Bellator 261 Молдавский сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

Однако боец считает, что и некрупные тяжеловесы способны конкурировать со 120-килограммовыми соперниками и привёл в пример самого успешного в истории чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.

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