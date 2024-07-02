Известный российский боец призвал закрыть промоушен поп-MMA Hardcore Боец Харитонов: промоушен поп-MMA Hardcore уже давно пора закрыть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов

Промоушен поп-ММА Hardcore уже давно пора закрыть, уверен российский боец ​​Сергей Харитонов. В беседе с NEWS.ru спортсмен подчеркнул, что это нужно сделать, пока не дошло до убийств и определенного уровня беспредела. Таким образом боец ​​отреагировал на скандал вокруг промоушена, разгоревшийся из-за назвавшего противника «русской свиньей» спортсмена из Азербайджана. По его словам, рано или поздно в деятельность Hardcore вмешаются компетентные органы.

Hardcore давно надо уже закрыть. Закроют рано или поздно, когда кто-нибудь кого-нибудь убьет, прибьет, когда беспредел будет, когда дойдет до определенного уровня, когда власти вмешаются, органы вмешаются. Все будет до того, пока не будет смертельного случая или кого-то не покалечат. Тогда это все прекратят, — высказался боец.

По словам Харитонова, все видео, которые выкладывают промоушен, монтируются. Но он уверен, что рано или поздно все может дойти до смертельного исхода.

Понятно, что все это монтируется. Но, рано или поздно, доведет до смертельного исхода. Тогда все это закроют. А будут только нормальные спортивные мероприятия , — заключил Харитонов.

Депутат Бийсултан Хамзаев ранее обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросил проверить организации, которые занимаются поп-MMA и проводят любительские бои. Сам парламентарий уверен, что любительские поединки, в том числе с участием известных людей, необходимо запретить.