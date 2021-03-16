Безумие или смелость: UFC готовит шикарный турнир при полных трибунах

Глава UFC Дэйна Уайт ещё год назад зарекомендовал себя лидером американской спортивной индустрии, первым из глав крупнейших организаций вернул спорт на арены в разгар пандемии. Сейчас он готовит в том же месте роскошный турнир с тремя титульными боями для переполненной 15-тысячной арены. Скептики снова считают его безумцем и рвачом, готовым ради прибыли рисковать здоровьем людей, но для других спортивных гигантов — это ледокол, который ведёт за собой всех остальных. Рассказываем, какие трудности у возвращения зрителей к октагону и что ждать от мегатурнира.

«Этот день мы ждали целый год»

Год назад, в марте 2020-го, весь мир закрылся от коронавирусной пандемии. Спортивные мероприятия от любительских соревнований до гигантов индустрии взяли паузу на неопределённый срок. UFC провела запланированный турнир в Бразилии без зрителей, после чего начала работать над планом возрождения шоу. Противодействие губернаторов штатов, бродкастеров, конкурентов из боксёрского бизнеса и широкой общественности сорвали первый план возвращения с турниром в индейском казино Калифорнии, но уже 10 мая в столице Флориды Джексонвилле на арене Памяти ветеранов прошёл грандиозный турнир без зрителей с тотальным тестированием бойцов и членов команд и мерами против распространения COVID-19.

Главный бой Джастина Гейтжи и Тони Фергюсона завершился сенсацией и окончательно похоронил надежды на встречу Эль Кукуя с Хабибом Нурмагомедовым в клетке. Несмотря на отдельные проблемные моменты, которые широко муссировались в СМИ (контакты бойцов и персонала с заболевшим Роналду Соузой и запрет на критику антиковидного регламента), небо на землю не рухнуло, а UFC показала всему миру, что спорт может и должен жить в условиях «новой реальности». В дальнейшем спортивный гигант набрал крейсерский ход, штампуя турниры почти каждую неделю, и запустил в Абу-Даби «Бойцовский остров», обособленный объект для подготовки и выступлений бойцов в условиях пандемии.

vk.com/gaethje_king

Сейчас, когда в мире набирает обороты вакцинация, а глобальная заболеваемость пошла на спад, пришло время на очередной решительный шаг — допуск на арены зрителей. Причём Уайт собирается это сделать всё в том же Джексонвилле на арене Памяти ветеранов, которую он намерен заполнить до отказа 15-ю тысячами зрителей, благо власти Флориды сняли все ограничения, касающиеся спортивных мероприятий. В то же время пока никто не рискнул проводить соревнования при полных трибунах даже в одном из самых либеральных по отношению к пандемийным ограничениям штате.

Я ждал целый год этот день, когда скажу вам, что мы вернулись. UFC 261 пройдёт в Джексонвилле 24 апреля в наполненной фанатами арене. И вы знаете, что мы приготовили для вас невероятный кард. Билеты скоро поступят в продажу, следите за новостями, — заявил Уайт в обращении к болельщикам.

Три титульных боя в один вечер

Главным событием турнира UFC 261 станет долгожданный реванш в полусреднем весе между одним из самых доминирующих чемпионов в истории дивизиона Камару Усманом и популярным и ярким нокаутёром Хорхе Масвидалем. Их первый бой состоялся летом прошлого года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продал 1,3 миллиона платных трансляций, гораздо больше, чем Хабиб Нурмагомедов в последних двух боях. При этом Масвидаль вышел на замену Гилберту Бёрнсу на коротком уведомлении и не смог показать своих лучших качеств. В этот раз на его стороне будет полноценный тренировочный лагерь и мощная поддержка со стороны латиноамериканской диаспоры Флориды и других южных штатов.

Мы уже привыкли к тому, что один из трёх главных боёв почти каждого турнира женский, однако девушки пока ещё не столь популярны, чтобы тянуть большие турниры в одиночку. Пожалуй, самый техничный боец в женских ММА, живущая в Перу гражданка России Валентина Шевченко проведёт очередную защиту титула против бразильянки Джессики Андраде, которая представляет угрозу из-за физической мощи, хорошей борьбы и наличия нокаутирующего удара. Тем не менее Шевченко будет безоговорочным фаворитом и в случае успеха сможет претендовать либо на третий объединительный бой с Амандой Нуньес, либо на аналогичный бой с китаянкой Вейли Чжан.

Последняя, кстати, также будет представлена в карде. В бою с экс-чемпионкой UFC американкой литовского происхождения Роуз Намаюнас она будет защищать титул в первом наилегчайшем весе. Намаюнас прошлой весной в разгар пандемии потеряла нескольких родственников, из-за чего была вынуждена отказаться от выступлений весной, а затем, вернувшись, взяла реванш у Андраде и получила статус официальной претендентки. Вейли Чжан не выступала с самого начала пандемии после победы над полькой Йоанной Енджейчик, так как в Китае действуют строгие карантинные ограничения. И в этот раз по возвращении домой ей придётся провести две недели в изоляции.

Роуз Намаюнас vk.com/namajunasrose

Следующий на очереди Техас

Уже сейчас очевидно, что заявление Уайта вызовет в американском обществе большой резонанс. Президент UFC, как и многие сторонники Республиканской партии, никогда не был сторонником жёстких ограничений, да и на турнирах, и в быту он порой нарочито отказывается от ношения маски, вызывая приступы паники у особо впечатлительных граждан. Идея проведения турниров с полными трибунами (пока неизвестно, будут ли у зрителей требовать отрицательный тест или справку о вакцинации) в те дни, когда каждый день десятки тысяч американцев заболевают коронавирусом, смелая и рискованная, однако кто-то должен был сделать этот первый шаг. И хотя Флорида сняла ограничения на спортивные мероприятия прошлой осенью и хоккейные матчи в Штате проводятся с ограниченным присутствием зрителей на трибунах, пока никто не рискнул собрать полную арену. От успеха UFC, как и год назад, будет зависеть ближайшая судьба индустрии.

Однако планы Уайта не ограничиваются этим штатом. Техас, отменивший обязательный масочный режим, также намерен разрешить проводить соревнования с полными трибунами, и UFC одной из первых попробовала зайти в этот перспективный регион, однако пока сопротивления местных мэров мешают Уайту воплотить свои планы в жизнь, но может успех во Флориде снимет и эти последние преграды и мы снова услышим протяжный голос Брюса Баффера под сводами арены: «Let's make noise!»