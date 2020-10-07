Беспутин за Путина: боксёры и Бузова дружно поздравили президента

Кто только ни поздравляет Владимира Путина с днём рождения. Среди спортсменов очень много его почитателей, но из представителей всех видов спорта организованностью отличаются боксёры. Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв всегда публично выражал поддержку главе государства и на этот раз в день рождения запустил специальный хештег в Instagram — #боксёрызапутина. К нему присоединилось немало людей, включая Ольгу Бузову, в последнее время ставшую другом и партнёром ФБР. Её и другие видеообращения — в подборке NEWS.ru.

Кремлёв и Бузова

В видеообращении, опубликованном Кремлёвым и Бузовой, функционер и телеведущая сначала проводят тренировку по боксу, а затем выступают с поздравлениями.

Владимир Владимирович, я благодарна вам за то, что поддерживаете культуру и спорт, даёте возможность молодёжи развиваться. Я девушка, и мне иногда бывает страшно, и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботится. В своей стране мне комфортно и хорошо. Для меня вы образец силы и мужества, и я стану ещё сильнее и буду совершенствовать в этом других. С днём рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, счастья и любви. И прямо сейчас мы объявляем челлендж — записываете свои поздравления президенту и ставьте хештег #боксёрызапутина, — отметила Бузова.

Кремлёв, в свою очередь, заявил, что глава государства является примером для всего мира.

Только он демонстрирует на мировой арене те же качества, как идеальный боксер на ринге: стойкость, смелость, честность. Владимир Владимирович, поздравляю с днём рождения и желаю вам крепкого здоровья, сил, новых побед и Божьей благодати! Вы настоящий пример для всего мира! — подчеркнул функционер.

Александр Беспутин

К челленджу присоединился, среди прочих, экс-чемпион мира по версии WBA (2019–2020) в полусреднем весе Александр Беспутин.

Владимир Владимирович, желаю крепкого здоровья, исполнения всего задуманного и долгих лет жизни! — заявил Беспутин.

Фёдор Чудинов

Не мог остаться в стороне и бывший подопечный Кремлёва по промоутерской компании «Патриот» Фёдор Чудинов.

Я горжусь тем, что представляю свою страну на ринге! Сегодня празднует день рождения наш президент Владимир Владимирович Путин. Я поздравляю главу нашего государства! Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в его тяжёлом труде, — сказал Чудинов.

Рахим Чахкиев

Олимпийский чемпион Пекина-2008 и бывший претендент на титул чемпиона мира в профессионалах Рахим Чахкиев (первый тяжёлый вес) также поздравил президента.

Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днём рождения! Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. На вас лежит большая ответственность за судьбу России. Пусть всё благое для страны воплотится в жизнь. А мы, боксёры, всегда с вами, — сказал боксёр.

Артур Бетербиев

«Тяжёлая артиллерия» тоже не осталась в стороне. Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе, один из лучших боксёров планеты вне зависимости от весовой категории Артур Бетербиев назвал Путина образцом для подражания и высоко оценил его политику.

Для нас, для боксёров, большая гордость и честь представлять нашу страну в ринге. Наш президент — это настоящий пример и гордость для нас. Благодаря грамотной и чёткой политике нашего лидера мы сегодня гордимся нашей страной. Владимир Владимирович, поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у вас получилось. Оставайтесь таким же непобедимым на международной арене. Мы с вами, мы рядом. Топим за вас, — отметил Бетербиев.



Мурат Гассиев

Ещё один боксёр из числа самых успешных в истории России, Мурат Гассиев, присоединился к флэшмобу. Скромненько, в отличие от некоторых коллег.

Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и верных друзей рядом, — поздравил президента Гассиев.

Спортивная редакция NEWS.ru присоединяется к поздравлениям.