Андраде нокаутировала Чукагян ударом по корпусу на турнире UFC

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В соглавном поединке очередного турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби бразильянка Джессика Андраде (21-8) нокаутировала ударом по корпусу в конце первого раунда американку Кэтлин Чукагян (14-4) в наилегчайшем весе.

Андраде на удивление легко сократила дистанцию с соперницей, превосходящей её в росте почти на 20 см и перевела бой в партер, но Чукагян за счёт длинных ног быстро вернула бой в стойку. Андраде не терялась и на дистанции, легко входя в клинч и выбивая у соперницы почву из-под ног на дистанции, а в конце первого раунда нокаутировала её жёстким ударом по корпусу.

Австралийский полутяж Джимми Крут нокаутировал в первом раунде литовца Модестаса Букаускаса.

Как писал NEWS.ru, в противостоянии российских полутяжеловесов на «Бойцовском острове» в Абу-Даби Максим Гришин победил техническим нокаутом во втором раунде Гаджимурада Антигулова.