Александр Емельяненко рассказал об общении с Путиным

https://static.news.ru/photo/8546d50a-93ab-11eb-af5c-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал об общении с Владимиром Путиным и поделился впечатлениями о президенте России. Слова бойца приводит Sport24 .

Это было как раз после турнира в Санкт-Петербурге (2007 год). Он нас пригласил в Константиновский дворец. Мы все тогда выиграли. И он нас позвал на банкет. Там были Берлускони, ван Дамм, иностранные спортсмены разные. В основном он держал слово и рассказывал. Мы сидели и слушали его. Что ему скажешь? Он и так все знает, — сказал Емельяненко.

По словам спортсмена, Путин — простой в общении, очень много знает, очень умный.

Он подкован абсолютно на все темы. За словом язык в карман не лезет. Любую тему, какую затронешь, он в ней соображает, — добавил боец.

17 марта Емельяненко признался, что полгода бездельничал за столом, писал NEWS.ru. В следующем бою Александр может встретиться с рэпером Джиганом.