Александр Емельяненко рассказал, как подставляют Путина

https://static.news.ru/photo/1b1103b4-b718-11eb-a0f3-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко поддержал президента России Владимира Путина. Он раскритиковал участников акций протеста и рассказал, кто и как подставляет главу государства. Слова бойца приводит VseProSport.

У нас единый лидер — Владимир Владимирович Путин. Но очень многие его подставляют. Он назначает кого-то на определённую должность, а люди на ней начинают воровать. Сначала 10 тысяч в карман положил — и никто не заметил. Потом — 20 тысяч. В итоге их сажают, — рассказал Емельяненко.

Также спортсмен назвал участников акций протеста глупыми людьми, которые идут за всякими бестолковыми личностями от безделья или потому, что им за это приплачивают.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал совет оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в ИК-2 в Покрове.