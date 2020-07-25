Александр Емельяненко пообещал «рвать» Исмаилова в матче-реванше

https://static.news.ru/photo/47c2409a-ce65-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проигравший в третьем раунде турнира АСА 107 в Сочи Магомеду Исмаилову российский боец ММА в тяжёлом весе Александр Емельяненко заявил, что готов к реваншу.

Емельяненко при этом отметил, что готов будет выйти в октагон с соперником, который легче его на 22 кг, через несколько боёв.

Я знаю, что делать с ним дальше. Рвать его буду. Но всё-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд — бокс, второй — борьба, третий — ММА. И ограничение на борьбу. Либо нужно делать раунды без временных ограничений, чтобы люди видели, как они «умирают», — сказал Емельяненко в интервью Vseprosport.ru .

24 июля в Сочи завершился турнир АСА 107, главным событием которого стал резонансный бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко (28-8-1) и Магомедом Исмаиловым (16-2-1). Уступающий сопернику в весе 22 кг Исмаилов одержал уверенную победу, избив соперника в стойке и в партере.

Как писал NEWS.ru, за полторы минуты до истечения отведённого на поединок времени рефери Виктор Корнеев прекратил избиение из-за многочисленных рассечений и гематом у Емельяненко.