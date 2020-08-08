Ахмедов не смог одолеть экс-чемпиона UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/d3d78650-d9f3-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/omari_akhmedov

Российский средневес Омари Ахмедов (20-5-1) уступил по очкам экс-чемпиону UFC американцу Крису Уэйдману (15-5) на турнире в Лас-Вегасе.

В начале боя Ахмедов неплохо защищался от переводов в партер и перебивал в стойке именитого борца, но во второй половине первого раунда американец свалил его подсечкой, хотя и не создал особых проблем на земле. Во второй пятиминутке уже Ахмедов удивил соперника переводом в партер, а в стойке был точнее американца, который явно устал к концу раунда.

Решающей стала заключительная пятиминутка, в начале которой Уэйдман прошёл за спину россиянину и до конца раунда сохранял контроль в партере, что и обеспечило ему итоговый успех. Все трое судей отдали победу экс-чемпиону UFC со счётом 29:28 и 29:27 (двое).

В поединке средневесов британец Даррен Стюарт победил в первом раунде удушением гильотиной гавайца Маки Питоло.

Как писал NEWS.ru, россиянка Яна Куницкая одержала победу по очкам на турнире UFC в Лас-Вегасе над Юлией Столяренко из Литвы.