Адаев победил 45-летнего Галиева в главном бою турнира АСА в Грозном

https://static.news.ru/photo/0058cce6-d9a6-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/acamma

В Грозном прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 105. В главном бою вечера местный боец Амирхан Адаев (17-3) победил по очкам 45-летнего ветерана из Уфы Венера Галиева (33-12).

Галиев активно начал бой, обрабатывая ударами корпус соперника, а затем эффектно его бросил на настил. Адаев в контратаке нанёс сопернику сильное рассечение на лбу и перехватил инициативу в концовке первого раунда. К середине боя Галиев начал уставать и выбрасывать меньше ударов чем соперник. Тем не менее нестандартная техник ветерана продолжала нести угрозу.

В третьем раунде Адаев окончательно переломил ход боя в свою пользу, затащив соперника на землю и захватив его спину. Галиев большую часть раунда провёл в защите и в конце поединка с трудом держался на ногах. Все судьи отдали победу Адаеву

Основному поединку предшествовало интригующее противостояние тяжеловесов. Россиянин Алихан Вахаев победил техническим нокаутом в первом раунде Дениса Смолдарева из Эстонии.

Как писал NEWS.ru, американский легковес Майкл Чендлер победил нокаутом в первом раунде соотечественника Бена Хендерсона в главном бою турнира Bellator 243.