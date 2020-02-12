Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев стал серебряным призёром чемпионата Европы по спортивной борьбе, проходящего в Риме. В финальном поединке в весовой категории до 67 килограммов Абдуллаев проиграл норвежцу Мортену Торессену.
По ходу схватки за золотую медаль россиянин вёл со счётом 2:0, однако затем позволил сопернику отыграть два балла. Ничейный счёт сохранился до финальной сирены, и по последнему результативному действию победителем стал Торессен.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали литовец Криступас Слейва и Карен Асланян из Армении.
В первый день европейского чемпионата российские борцы проиграли два финальных поединка и также довольствовались серебряными медалями, ранее писал NEWS.ru.
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