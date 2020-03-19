Произошедшее падение нефтяных цен может затормозить рост добычи сырья в США, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. При стоимости барреля в $30 и ниже многие новые проекты становятся нерентабельными, а без них производство не только перестанет расти, но и может перейти к снижению. В результате Штатам, возможно, придётся немного потесниться на мировом рынке, уступив часть доли России и Саудовской Аравии. Вместе с тем специалисты отмечают, что как только котировки вернутся к высоким уровням, американские компании устроят очередной сланцевый бум.

Мировые цены на нефть с начала недели опустились ниже $25 за баррель сорта Brent. Основная марка США WTI стала стоить дешевле $21. Эксперты полагают, что невысокий уровень котировок рискует продержаться продолжительное время, учитывая, что страны ОПЕК+ пока не спешат договариваться о поддержке цен.

Плохая конъюнктура может негативно сказаться в первую очередь на месторождениях с самой высокой себестоимостью производства, к которым традиционно относят американские сланцевые проекты. В Соединённых Штатах признают реальность такого сценария. Так, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) на фоне падения мировых цен на нефть понизило свой прогноз по добыче на ближайшие два года. По оценке EIA, среднегодовое производство в 2020-м вырастет на 0,8 млн баррелей в сутки и составит 13 млн. Месяцем ранее, когда чёрное золото стоило больше $55 за баррель, ожидалось 13,2 млн.

Сейчас в управлении полагают, что 13,2 млн баррелей в сутки станет не среднегодовой, а пиковой добычей — именно столько предполагается произвести в мае. Дальше ожидается постепенное снижение до 12,8 млн в декабре. Тем не менее по итогам этого года американские нефтяники ещё смогут показать прирост, а реальное падение ожидается в следующем году. По прогнозу Минэнерго США, в 2021-м средний уровень добычи в стране сократится до 12,7 млн баррелей в сутки вместо ранее ожидаемого роста до 13,6 млн.

Ожидаемый спад производства станет первым для американской нефтяной отрасли с 2016 года. Снижение прогноза стало ответом на резкое уменьшение мировых цен на сырьё, отмечается в обзоре EIA.

Прогноз Минэнерго Штатов можно считать реалистичным, но только если во втором полугодии мировые цены вернутся к $40–50 за баррель, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, при нынешнем уровне показатели добычи будут куда скромнее. Эксперт отмечает, что совокупное производство нефти в США включает ресурсы, полученные на Аляске, в Мексиканском заливе, и третью, основную компоненту — континентальную добычу во всех 48 штатах, включая сланцевые проекты. Именно третья составляющая обеспечивает основной прирост производства. По итогам 2019 года она равна 10,5 млн баррелей в сутки, а в 2020-м, согласно прежнему прогнозу Минэнерго США, ожидалось 11,5 млн.

Если в течение года цена марки WTI будет держаться в среднем на уровне $40 за баррель, континентальная добыча может вырасти на 0,5 млн баррелей в сутки — до 11 млн. При $30 за баррель WTI производство может не вырасти вообще, а при самом негативном сценарии в $25 по Brent и $20 по WTI оно может снизиться до 9,7-9,8 млн баррелей в сутки. Так что в случае неблагоприятных движений на рынке мы можем увидеть существенное сокращение добычи в США уже в этом году. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Плавный спуск

В Минэнерго США полагают, что низкие цены будут влиять на показатели добычи с задержкой в шесть месяцев. Эксперты согласны с такой оценкой в первую очередь потому, что большинство американских производителей застраховали себя от неблагоприятной динамики котировок.

Многие проекты захеджированы примерно на полгода, то есть имеют страховку от падения цен, поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, благодаря этому добывающие компании не уйдут сразу в убыток, а продолжат работать на протяжении нескольких месяцев. Только потом можно будет увидеть заметное снижение производства нефти, которое станет опускаться плавно и не повторит резкий обвал сырьевых цен.

Также в сланцевую отрасль США зашло довольно много крупных игроков, у которых есть возможность самостоятельно финансировать проекты, где-то терпеть убытки. Это тоже сгладит снижение добычи. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Кроме того, сейчас американскими властями рассматривается вариант экономической помощи под флагом борьбы с последствиями коронавируса, чтобы поддержать бизнес и производство, в том числе и сланцевой нефти. Возможно, что нефтяники будут получать какие-то отдельные финансовые инструменты поддержки от властей США — либо это будет помощь в кредитовании, либо списание отдельных долгов. Для Трампа в предвыборный год важно показать экономический рост, а добыча сланцевой нефти и газа составляет существенную долю в промышленности Штатов и во многом является залогом этого роста.

Белый дом рассматривает возможность оказания помощи американским нефтегазовым компаниям, сообщил Washington Post со ссылкой на информированные источники. По их сведениям, речь может идти, в частности, о выделении государственных займов по низкой процентной ставке сланцевикам, чьи кредитные линии были заблокированы.

Падение цен на нефть вряд ли остановит работу уже действующих участков, считает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Когда проект уже запущен, капитальные затраты никакого значения не имеют, важны только операционные расходы, которые не так высоки. Допустим, капитальные затраты составляют $30 за баррель, операционные — $10. Для окупаемости нужна цена $40 за баррель. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Если же нефть стоит $30, то, ничего не добывая, компания потеряет все $40, а если производит и продаёт, то лишь $10 за баррель. Поэтому для минимизации убытков фирмам ничего не остаётся, как добывать, и они будут это делать, пояснил эксперт.

Проблемы, по его словам, возникнут на новых участках. Их постоянный ввод в строй необходим, поскольку сланцевые проекты завершаются довольно быстро — в течение нескольких лет. Новые же будут отбираться и вводиться как раз в рамках текущей ценовой ситуации, то есть дорогие проекты останутся в стороне. В результате где-то к концу года можно увидеть замедление прироста добычи и затем переход к снижению, поясняет специалист.

В настоящее время только 16 компаний, занимающихся сланцевой добычей, работают в тех местах, где средняя стоимость новых скважин ниже $35 за баррель. ExxonMobil на своих участках в штате Нью-Мексико может получить прибыль при стоимости нефти около $27 за баррель. Затраты предприятий Occidental Petroleum Corp и Crown Quest Operating составляют менее $30, сообщает Reuters со ссылкой на данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Добыча в США действительно может перестать расти на фоне низких цен на чёрное золото, поскольку американские фирмы вряд ли станут работать себе в убыток, отмечает советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов Николай Иванов. Он поясняет, что производством сланцевой нефти занимаются сотни частных предприятий, использующих разные деловые стратегии. У них нет обязательств поддерживать экономику страны, и они могут оставить в действии лишь те проекты, которые считают наиболее выгодными.

По словам специалиста, у каждой компании есть большой диапазон порога безубыточности — от $10–15 до $40–50 за баррель. В зависимости от ситуации на рынке они могут вводить в эксплуатацию свои активы с разной ценой отсечения.

Как объяснял при прошлом падении котировок глава Continental Resourses Гарольд Хэмм, при $30 и даже при $23 за баррель его фирма может работать с 50—60-процентной прибылью. Но при этом она сокращает добычу, чтобы не производить чёрное золото себе в убыток.

Действительно, при снижении цены на сырьё какие-то американские компании перестанут бурить и вводить в строй новые скважины. Между тем для поддержания добычи на постоянном уровне или её наращивания нужно постоянно бурить, потому что скважины истощаются на 70% в первый же год. Николай Иванов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов

По его словам, возможен и другой вариант — предприятия продолжат бурить скважины, потому что при падении цен на сырьё одновременно снижается стоимость и всего сервиса. Можно дёшево набурить себе новых скважин, но не запускать их в производство, не делать гидроразрыв пласта и не подключать к нефтесборной инфраструктуре. Резерв подобных скважин в США уже составляет порядка 7,5 тыс. Затем, как только нефтяные котировки вернутся к высокому уровню, эти скважины запустят в производство, отмечает эксперт.

Он напоминает, что при прошлом снижении цен в 2014–2016 годах в бассейне Permian, где сосредоточена основная добыча сланцевой нефти, падения производства не произошло, хотя в других местах оно было. Сейчас там добавились новые трубопроводные мощности, оптимизировались поставки песка, воды, химикатов, плюс технологические процессы перешли на новый уровень. Думаю, что многие компании просто не будут ничего сокращать, тем более если они имеют обязательства перед кредиторами, полагает специалист.

Передел рынка

Труднее всего при дешёвом чёрном золоте придётся небольшим добывающим предприятиям, уверены эксперты. Мелкие фирмы могут обанкротиться и перейти в собственных крупных игроков.

В последние пару лет активизировались весомые американские компании — ExxonMobil, Chevron, которые скупили в бассейне Permian большие лицензионные участки. Ещё два года назад глава первой Даррен Вудс объяснял, что они меняют инвестиционную стратегию — сокращают вложения в традиционные месторождения и увеличивают сланцевую добычу, чтобы воспользоваться свойством динамичности этого бизнеса.

Здесь можно точно рассчитывать все свои инвестиции и разделить активы на более и менее выгодные, — отметил Николай Иванов.

Однако и крупные компании также страдают от низких цен на нефть. Так, международное агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг ExxonMobil до «АА» с «АА+» с негативным прогнозом. Ухудшению, в частности, способствовало падение цен на чёрное золото и газ, отметили там.

Как ранее писал NEWS.ru, в прошлом году Соединённые Штаты смогли увеличить свою долу на мировом рынке нефтедобычи с 11,8% до 12,8%. У стран ОПЕК она, напротив, сократилась с 30,7% до 29%. Эксперты полагают, что если низкие цены останутся надолго, возможна обратная тенденция — доля США начнёт уменьшаться.

В случае продолжительного периода низких цен на рынке американские сланцы остановят свою экспансию и начнут потихоньку уходить с рынка, отмечает Игорь Юшков. При этом Россия, по его словам, полностью заместить эти объёмы не сможет, поскольку у нас нет возможности так сильно нарастить добычу. У США на сланцы приходится больше половины из добываемых свыше 12 млн баррелей в сутки, а мы говорим, что максимум можем нарастить 500 тыс. баррелей, поясняет специалист.

Если текущая цена продержится несколько лет, добыча в США может уменьшиться примерно на 2 млн баррелей в сутки за счёт истощения старых проектов, считает Вячеслав Кулагин. Он напоминает, что до соглашения о сокращении производства чёрного золота ОПЕК+ США ежедневно производили менее 10 млн баррелей.