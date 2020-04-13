На прошлой неделе появились хорошие новости о курсе рубля. Интенсивные переговоры между странами, входящими в ОПЕК+, и государствами G20 побудили к обсуждению ситуации на рынке и тех мер, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса и переизбытка нефти, затоваривания хранилищ. В ночь на понедельник картель зафиксировал итоги договорённостей, твёрдо заявив, что сделка благоприятным образом скажется на всех странах, заинтересованных в достижении энергетического баланса.

Для рубля это безусловно хорошие вести, но только в среднесрочной перспективе. Если говорить краткосрочно, то для отечественной валюты ничего не поменялось — в связи с коронавирусом идёт падение экономики, простой производства, а значит, позитивной динамики пока можно не ждать. К тому же эффект от сделки по нефти придёт не сразу. Хранилища уже заполнены, должно пройти время, пока положительные моменты от договорённостей будут ощутимы.

Рассматривая валютную пару доллар/рубль в перспективе на текущую неделю, можно ожидать роста «американца» по отношению к отечественной валюте. После укрепления рубля на прошлой неделе в ближайшее время возможно небольшое ослабление. В случае если доллар преодолеет отметку в 74,7, то перспектива роста составит уже 79 рублей за доллар. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Всё дело в нефти

Страны ОПЕК+ по итогам онлайн-встречи вечером 12 апреля смогли сформировать окончательное соглашение о сокращении добычи, которое обсуждалось ещё 9 апреля. В результате участники ОПЕК+ готовы сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. В свою очередь ещё ряд стран: США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие снизят совместно добычу на 5 млн баррелей. Таким образом, с рынка уйдёт порядка 15 млн баррелей.

В целом, как считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, этого достаточно, чтобы цены на нефть оставались стабильными и подросли до $40 за баррель марки Brent. Однако для начала полноценного восстановительного роста данных стимулов может не хватить. Обусловлено это тем, что падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса может сократиться значительнее. Аналитики прогнозируют снижение в диапазоне 20–40 млн баррелей в сутки.

После того как сделка была финализирована, стали ясны её окончательные параметры. Фокус внимания инвесторов будет смещаться в сторону оценки глубины падения мировой экономики. Это позволит оценить падение спроса на нефть и понять, насколько эффективны ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Поэтому сейчас динамика цен на нефть будет зависеть в большей мере от макроэкономических новостей и прогнозов спроса.

Brent на этой неделе с высокой степенью вероятности продолжит консолидироваться вблизи уровня $30 за баррель. Однако не исключены попытки роста. Первая цель в рамках техники — обновление максимума на уровне $36,4.

Покупка золота продолжается

Часть крупных инвестиционных фондов, да и частные инвесторы, продолжают прикупать фьючерсы и спот-контракты на золото в свои портфели — в основном, в качестве дополнения к пока ещё достаточно робким попыткам приобретения акций и корпоративных облигаций, которые заметно подешевели в ходе наиболее острой фазы биржевого кризиса.

За последние три недели биржевые бумаги в среднем неплохо отскакивают, индексы США и Европы подросли в цене от дна, а золото в портфелях служит своеобразной «страховкой» для равновесия, чтобы оно могло своим ожидаемым ростом скомпенсировать новые риски на случай ещё одной волны биржевого обвала. И золото уже эту функцию отчасти выполнило, за счёт чего и выросло в цене от $1450 почти до прежнего пика в районе $1700 за тройскую унцию, пояснил NEWS.ru трейдер и шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

В ближайшие дни оно имеет неплохие шансы подняться на инерции покупок ещё выше, после того как минувшие четверг и пятница дали повод для дополнительного обесценивания как доллара, так и евро: ведь новые пакеты для поддержки экономики (на $2,3 трлн от Федрезерва и на 540 млрд евро от Еврогруппы и в рамках Европейского стабилизационого механизма) были приняты по сути опять за счёт ускоренной работы электронного «печатного станка», и эти деньги не обеспечены объёмами новых товаров и услуг, пока мировая экономика наоборот вошла в крутое нисходящее пике во время карантинов.

Стоит помнить, что золото чаще всего не ходит по прямой в условиях кризиса и нестабильности на фондовых площадках: по мере того как закупившиеся золотом инвесторы нарабатывают на счетах определённый объём прибыли, они могут активно распродавать его (золото), чтобы за счёт этой подушки прибыли компенсировать остальные свои риски или образовавшиеся финансовые «дыры». И такое мы видели уже в ходе этого кризиса, когда росшие в предыдущие 15 месяцев одновременно с рынком акций цены на золото лишь совсем недолго и немного ещё эмоционально прибавили в цене в начале обвала по акциям, а затем золото тоже прилично «шлёпнулось» из района $1700 до тех самых $1450 за какие-то пару недель, и лишь оттуда продолжило обратный подъём. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

Аналогично золото вело себя и в кризис 2008–2009 годов: оно успело сильно вырасти за предыдущие пять лет, инвесторы тоже сперва распродавали, а вовсе не покупали, и драгметалл за осень 2008 года успел упасть в цене с $1000 до $680 за унцию, то есть обвалился более чем на 30%. И лишь позднее, когда дела на большинстве бирж пошли вновь на лад, золото вернулось обратно выше $1000, а в следующие три года, до 2011-го, значительно прибавило, добравшись даже до $1900.

Такие высокие цены по золоту многие могут держать в уме и сейчас, но одновременно большая часть рынка продолжает воспринимать золото как более рисковый инструмент со своими подводными камнями, а не как инструмент-убежище, который станут покупать без оглядки на уровни цены.

Вот и на текущей неделе золото вполне может не удержаться на достигнутых высотах, и оно способно проваливаться опять, проверяя на прочность не только нервы разгорячённых участников рынка, но даже тестируя и уровни в районе $1500. И наоборот, если биржевые индексы США и Европы удержат или тем более разовьют наметившийся подъём, то и золото может сделать скачок ещё на $50–70 выше предыдущей планки в $1700.

Принимая решения о долгосрочных инвестиционных покупках золота или же о быстрых спекулятивных позициях, считает Пушкарёв, большинству инвесторов имеет смысл как минимум принимать во внимание подобные наблюдения как в исторические периоды, так и в отношении текущих самых свежих закономерностей поведения цен на золото, ценовые коридоры, так что и покупать куда надёжнее и правильнее с точки зрения мани-менеджмента на спадах цены, а на возможных эмоциональных подъёмах разумнее фиксировать прибыль или выжидать.