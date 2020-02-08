https://static.news.ru/photo/3d14c33c-4a82-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Торговцы медью в Китае просят своих поставщиков по всему миру отменить или отложить поставки из-за резкого падения спроса в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Как сообщила газета Financial Times, многие китайские покупатели меди просят о переносе сроков поставки металла из других стран ещё с конца января, а сейчас ситуация обострилась.

Дело в том, что власти КНР в январе ввели строгие ограничения на перемещение людей внутри страны и продлили новогодние каникулы. Это привело к снижению активности на производствах и падению спроса на сырьё.

Коронавирус оказал огромное влияние на спрос на медь, поскольку компании, занимающиеся обработкой металла, прекратили её покупать, — сказал сотрудник Guangzhou Zhongshan Trade на условиях анонимности.

Он пояснил, что деловая активность в порту Гуанчжоу, который является сердцем сырьевой торговли, также сильно упала. Работающие там торговцы рассказали FT, что вскоре ещё 10 китайских трейдеров могут объявить о форс-мажорных обстоятельствах для отмены контрактов на импорт меди.

Из-за коронавируса штормит и нефтяной рынок. Как писал NEWS.ru, 6 февраля технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае.