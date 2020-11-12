Глава Роскачества рассказал о развитии российского товарного рынка

https://static.news.ru/photo/2df2a910-24c9-11eb-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Максим Протасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский товарный рынок очень молод, однако он быстро развивается. Всего за четверть века страна успела перейти от периода дефицита к периоду товарного изобилия. Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Он отметил, что граждане РФ ещё не успели в смысле действий внутри товарного рынка до конца усвоить свои права. Однако уже сейчас этот рынок активно развивается в области юридической грамотности в рамках сферы потребления.

Также Протасов сообщил о целях формирования Роскачества. По его словам, задача заключалась в формировании национальной системы и института качества в стране. Он подчеркнул, что в РФ получилось запустить «непростой маховик» — ислледование качества товаров и услуг. Еженедельно специалистами выполняются несколько исследований, с результатами которых позже знакомят граждан.

Производители товаров могут получить от Роскачества наивысшую оценку. После этого им предлагают пройти сертификацию производства.

И в том случае, если они доказывают, что выпускают товары в РФ и обладают возможностями делать эту продукцию качественно регулярно, то получают государственный Знак качества — главное подтверждение качества в стране. Надо ли говорить о том, что товары с таким знаком имеют определённое преимущество при их продаже в торговых сетях и при экспорте, — цитирует Протасова портал «Экономика сегодня».

Глава Роскачества отметил, что именно с качества продукции должна начинаться экономика каждого региона.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роскачества исследовали молочный шоколад семи популярных брендов и ни в одном из них не выявили содержание заменителей какао-масла — пальмового, пальмоядрового или кокосового масел.