Роскачество назвало лучший молочный шоколад

https://static.news.ru/photo/b40453c0-20c6-11eb-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Роскачества исследовали молочный шоколад семи популярных брендов и ни в одном из них не выявили содержание заменителей какао-масла — пальмового, пальмоядрового или кокосового масел.

Проверялись марки «А. Коркунов», «Алёнка», «Спартак», Bonvida, Milka, Alpen Gold и «Вкусвилл». Исследование показало, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию жира (не менее 25%), какао (25%), сухого обезжиренного остатка молока (12%) и молочного жира (2,5%), сообщает ТАСС.

Наибольшее содержание молока и наименьшее сахара оказалось в шоколаде «А. Коркунов». У этой же марки выявлена наибольшая массовая доля жира (50,8%). Больше всего сахара содержится в шоколаде Alpen Gold и Milka, а больше всего какао — в «Алёнке». Всем требованиям по степени измельчения соответствовали образцы Milka, Alpen Gold и «Вкусвилл».

Образцы всех семи брендов признаны качественными и безопасными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга. Такое мнение высказали специалисты-диетологи. В горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление. При этом лакомство повышает уровень «хорошего» холестерина и понижает уровень «плохого».