Хирурги спасли жизнь самому толстому человеку в мире

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Хуан Педро Франко

Весивший 590 кг мексиканец перенёс две операции

Самый тяжёлый человек в мире Хуан Педро Франко потерял 225 кг на строгой диете, но этого оказалось недостаточно: риск остановки сердца сохранялся. И тогда мексиканец повторно доверился хирургу, чтобы уменьшить свой желудок до размеров куриного яйца, пишет Mirror. Операция, которую провёл хирург Хосе Кастанеда Круз, была опасной, однако выхода не было.

«Смерть у чрезмерно тучных людей наступает рано, особенно если они не получают лечения. Врачи должны идти на рискованные операции, потому что это даёт шанс таким пациентам», — прокомментировал Круз.

Поездка в больницу была первым за шесть месяцев случаем, когда Франко покинул дом. Специально укреплённую кровать пришлось разобрать и снова установить в больнице, поскольку он был слишком тяжёлым для стандартной кровати. Инвазивная операция заняла всего час.

Сейчас герой книги рекордов Гиннесса сидит на строгой диете и занимается физическими упражнениями, чтобы потерять ещё 200 кг за 18 месяцев. За полгода Хуан похудел на 75 кг и теперь весит менее 300 кг — это почти половина его первоначального веса. Сбылась его мечта — он снова может ходить, правда, пока здоровья хватает только на два-три шага. Мужчина с нетерпением ждёт того дня, когда его в очередной раз внесут в рекордсмены, теперь уже в номинации «Человек, больше всех потерявший в весе».

В декабре 2016 года Хуан Педро Франко был официально назван самым тяжёлым человеком на Земле — он весил в тот момент 590 кг. В 2017 году 33-летний мужчина из Гвадалахары (Мексика) перенёс операцию по удалению 75% желудка. С тех пор он жил, строго соблюдая диету.

Хуан всегда был полноват, но в подростковом возрасте он попал в автобусную аварию. Это происшествие на некоторое время погрузило его в кому. После того, как он пришёл в себя, несколько лет был прикован к постели, и по этой причине катастрофически прибавил в весе.

«Я сломал полностью половину своего тела — все рёбра на правой стороне, ногу, руку», — рассказывает Хуан.

Продольная резекция желудка — одна из нескольких бариатрических операций, взятых на вооружение хирургами при борьбе с лишним весом. Впервые была выполнена в США в начале 2000-х годов. При этой операции удаляется боковая часть желудка, а наиболее важные физиологические клапаны (кардиальный сфинктер и привратник) сохраняются. Функция этого органа остаётся без изменений, но из-за резко изменившегося объёма пища быстро уходит в кишечный тракт, чем и достигается эффект похудания. В России страдающие лишним весом предпочитают прибегать к липосакции.

News.ru сообщал ранее об изобретении имплантата, который генерирует электрические импульсы, подобные тем, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Эти импульсы «обманывают» мозг, посылая сигналы о заполненности желудка после нескольких проглоченных кусочков.