Загадочные символы нашли в пустыне Катара

На северо-востоке Катара в пустыне Аль-Джассасия (Al Jassasiya) нашли загадочные символы, высеченные на камнях. Как пишет CNN, находку обнаружили на крупнейшем и самом важном объекте наскального искусства в странах Персидского залива. Учёные гадают, связаны ли символы с одной из древнейших настольных игр или они имеют отношение к местной фауне. В целом археологи обнаружили в Аль-Джассасии около 900 наскальных рисунков, или петроглифов. В основном это загадочные знаки, различные узоры, в том числе изображения парусных кораблей с птичьего полёта, сказано в материале.

Несмотря на то что на Аравийском полуострове наскальное искусство распространено, некоторые из резных фигур в Аль-Джассасии уникальны, их невозможно найти где-либо ещё, — рассказал руководитель отдела раскопок музея Катара Ферхан Сакал.

Он удивился наблюдательности и воображению наскальных живописцев того времени, которые не могли знать, как выглядят корабли с такой высоты.

Но самыми странными фигурами археологи до сих пор считают практически одинаковые по форме углубления в виде чаш, которые могли использоваться для игры в манкалу — настольную игру, популярную во многих частях мира с древних времен, в которой два участника бросают нечётное и чётное количество маленьких камней в отверстие.

Mysterious symbols found carved in Qatar's deserts include unique images of sailing ships and unusual cup shapes that remain a puzzle to experts, who say their true meaning may be lost in the mists of time. https://t.co/5nTRdOhAc5 — CNN International (@cnni) November 22, 2021

Источниками вдохновения для древних художников, создававших наскальные рисунки, могли стать галлюцинации, от которых люди нередко страдали в пещерах. Вызваны они были нехваткой кислорода, остатки которого выжигал огонь факелов, заявили ранее исследователи из Университета Тель-Авива.