Конкурс «Мисс Германия» завершился в субботу, 15 февраля, неожиданным результатом. Победительницей оказалась самая возрастная из всех претенденток на почётное звание – 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, работающая директором онлайн-магазина одежды.
Соперницами женщины стали немки со всех концов Германии. И все они были младше Леони Шарлотте фон Хазе.
Сама новоизбранная мисс Германия представляла северную часть государства. Как
В этом году в регламент состязания были внесены изменения. Отмечается, что членами жюри являлись исключительно женщины, критериями отбора являлись как внешность, так и уровень интеллекта вкупе с биографическими особенностями. Кроме того, на этот раз из конкурсной программы исключили дефиле в купальниках.
Как ранее писал NEWS.ru, врач из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в конкурсе красоты среди замужних женщин, прошедшем в столице Болгарии — Софии.
Петербурженка работает гинекологом-эндокринологом в городской больнице и воспитывает четверых детей в возрасте от трёх до 12 лет. В финале конкурса 43-летняя россиянка исполнила песню Besame mucho и вышла на сцену в национальном костюме, сшитом по эскизам старорусских нарядов.
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