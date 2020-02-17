https://static.news.ru/photo/aeccbf46-5173-11ea-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Конкурс «Мисс Германия» завершился в субботу, 15 февраля, неожиданным результатом. Победительницей оказалась самая возрастная из всех претенденток на почётное звание – 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, работающая директором онлайн-магазина одежды.

Соперницами женщины стали немки со всех концов Германии. И все они были младше Леони Шарлотте фон Хазе.

Сама новоизбранная мисс Германия представляла северную часть государства. Как передаёт Der Tagesspiegel, она проживает в городе Киль. Женщина замужем, вместе с супругом воспитывает трёхлетнего сына. К настоящему моменту победительница конкурса, кроме Германии, успела пожить ещё в пяти странах.

В этом году в регламент состязания были внесены изменения. Отмечается, что членами жюри являлись исключительно женщины, критериями отбора являлись как внешность, так и уровень интеллекта вкупе с биографическими особенностями. Кроме того, на этот раз из конкурсной программы исключили дефиле в купальниках.

Как ранее писал NEWS.ru, врач из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в конкурсе красоты среди замужних женщин, прошедшем в столице Болгарии — Софии.

Петербурженка работает гинекологом-эндокринологом в городской больнице и воспитывает четверых детей в возрасте от трёх до 12 лет. В финале конкурса 43-летняя россиянка исполнила песню Besame mucho и вышла на сцену в национальном костюме, сшитом по эскизам старорусских нарядов.