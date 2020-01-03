https://static.news.ru/photo/a9ab8854-2efe-11ea-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Татьяна Брухунова, новоявленная супруга шоумена Евгения Петросяна, продемонстрировала небольшую часть своих украшений. «Цацки-цацочки», как она их назвала, были продемонстрированы в ходе прямого эфира в Instagram.

Оказалось, что в содержимом её «шкатулки» помимо дорогих брендовых аксессуаров есть и настоящий антиквариат. Например, брошь от Channel. Но имеются и новые образцы этого бренда стоимостью от 34 до 64 тысяч рублей.

По словам Брухуновой, она покупает дорогие броши на каждый свой день рождения. Серьги она тоже предпочитает из премиального сегмента, это элитная ювелирная марка Chopard. Во время эфира на ней можно было увидеть украшения, стоимость которых составляет от 160 до 240 тысяч рублей, пишет KP.RU.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, супруга Петросяна поделилась своими рецептами блюд для новогоднего стола.