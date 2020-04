Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили школьников видеозвонком

Герцогиня Кембриджская спросила у школьников, нашли ли они себе новых друзей, и получила утвердительный ответ. Кейт и Уильям поблагодарили педагогов за их усердный труд и преданность делу и попросили передать слова поддержки всему персоналу и волонтёрам.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.



The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP