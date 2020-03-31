https://static.news.ru/photo/b631ecd2-732b-11ea-9b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Герцог Кембриджский выразил желание вновь стать пилотом вертолёта скорой помощи, чтобы помочь в борьбе с новым типом коронавируса. 37-летний принц Уильям в период с 2015 по 2017 годы был пилотом санавиации.

В ходе визита в колл-центр Национальной службы здравоохранения Англии внук Елизаветы II признался, что скучает по должности, позволявшей ему быть причастным к спасению жизней. Сейчас принц Уильям — один из немногих работающих членов британской королевской семьи.

Он знает, что вся страна делает своё дело, и он хочет помочь. Но это сложно, так как он был изначально отстранён от работы, чтобы исполнять обязанности члена королевской семьи, — приводит The Sun слова источника.

Наследник престола принц Чарльз вышел из самоизоляции, в которой провёл неделю из-за заражения коронавирусом. Старший сын королевы Великобритании находится в добром здравии, писал NEWS.ru.