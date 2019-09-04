https://static.news.ru/photo/0d312de2-cf88-11e9-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Королева Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Елизавета II обиделась на своего внука принца Гарри и его жену герцогиню Сассекскую Меган Маркл из-за отказа посетить её во время ежегодного двухмесячного отдыха в замке Балморал в Шотландии.

По данным The Sun, причиной отказа от приглашения королевы герцоги Сассекские назвали младенческий возраст их первенца Арчи. При этом они отправились на Ибицу вместе с маленьким сыном.

Зато Елизавету II традиционно навестили принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Они приехали в Шотландию вместе с тремя детьми. При этом семья воспользовалась коммерческим бортом, прилетев эконом-классом.

По словам источника издания, отсутствие Гарри и Меган разочаровало королеву, так как в прошлом году они тоже не поехали в Шотландию из-за беременности Маркл.

Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября. Супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.