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Поведение принца Гарри шокировало и опечалило его брата

14:49, 21 февраля 2021 42

«Оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма. Об этом рассказали инсайдеры из окружения одного из наследников престола. 

19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал сообщение о том, что герцоги Сассекские официально отказались выполнять обязанности монархов и не будут в дальнейшем служить обществу. 

Принца Уильяма разозлило не только их решение, но и то, что они во всеуслышание возразили Елизавете II. Отношения в королевской семье осложнились и тем, что Гарри и Меган Маркл в книге Омид Скоби возразили королеве и опровергли её слова о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны, пишет The Sunday Times.

Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли независимо от своего статуса, — уточняется в книге «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». 

Уильяма и общественность эти слова автора Омида Скоби привели в негодование. Представитель Сассекских от их лица подчеркнул, что любой человек может посвятить жизнь служению обществу, так как служение само по себе универсально. 

Но Гарри и Меган продолжают жить своей жизнью несмотря на слухи вокруг их пары. На днях стало известно, что герцоги Сассекские ожидают второго ребёнка, сообщил официальный представитель пары, писал NEWS.ru. 

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