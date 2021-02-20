Поведение принца Гарри шокировало и опечалило его брата

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«Оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма. Об этом рассказали инсайдеры из окружения одного из наследников престола.

19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал сообщение о том, что герцоги Сассекские официально отказались выполнять обязанности монархов и не будут в дальнейшем служить обществу.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex https://t.co/nl7RiZmGiZ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021

Принца Уильяма разозлило не только их решение, но и то, что они во всеуслышание возразили Елизавете II. Отношения в королевской семье осложнились и тем, что Гарри и Меган Маркл в книге Омид Скоби возразили королеве и опровергли её слова о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны, пишет The Sunday Times.

Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли независимо от своего статуса, — уточняется в книге «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи».

Уильяма и общественность эти слова автора Омида Скоби привели в негодование. Представитель Сассекских от их лица подчеркнул, что любой человек может посвятить жизнь служению обществу, так как служение само по себе универсально.

Но Гарри и Меган продолжают жить своей жизнью несмотря на слухи вокруг их пары. На днях стало известно, что герцоги Сассекские ожидают второго ребёнка, сообщил официальный представитель пары, писал NEWS.ru.