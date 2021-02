Поведение принца Гарри шокировало и опечалило его брата

19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал сообщение о том, что герцоги Сассекские официально отказались выполнять обязанности монархов и не будут в дальнейшем служить обществу.

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex https://t.co/nl7RiZmGiZ