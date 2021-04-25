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Пар над водой: в Москве прошёл ночной заплыв под открытым небом

14:56, 25 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском бассейне «Чайка» прошёл ночной заплыв под открытым небом.

Участники поучаствовали в нескольких заплывах на разные дистанции, а также поучаствовали в спортивных мастер-классах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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