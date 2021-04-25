Пар над водой: в Москве прошёл ночной заплыв под открытым небом

В столице началась ежегодная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Как и год назад, из-за бушующей в мире пандемии коронавируса неделя моды проходит в онлайн-формате.

Ведущие дизайнеры и модельеры России и зарубежья с 19 по 24 апреля будут представлять свои работы в рамках мероприятия.