Пахнут арбузом и карамелью: яркие кадры выставки цветов «Репетиция весны»

В Москве в «Аптекарском огороде» открылась ежегодная выставка цветов «Репетиция весны», которая продлится до 13 марта. Это крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений, где представлено около 10 тысяч тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, лилий, лука, ландышей. В результате применения специальной методики в оранжерее они зацветают на два месяца раньше природного срока.

Посетители выставки могут увидеть самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие (самые чёрные в мире «Королева ночи», попугайные и «Зомби»), и насладиться ароматами растений: оттенками арбуза, карамели и фруктов. Кроме того, порадуют глаз сирень, сакура, плодоносящие цитрусовые и другие растения. Для фиксации запоминающихся мгновений предусмотрены цветочные фотозоны.

Самые яркие кадры выставки цветов «Репетиция весны» — в галерее NEWS.ru.