https://static.news.ru/photo/49d6bf90-cad9-11e9-9a92-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развесила по всему дому портреты матери своего супруга принцессы Дианы. Лучшие снимки украсили комнату их четырёхмесячного сына Арчи.

Таким необычным образом супруга принца Гарри решила почтить память леди Ди в преддверии скорбной даты — 31 августа исполняется 22 года со дня её трагической гибели, сообщает US Weekly .

Второй причиной данного решения Меган Маркл является желании с раннего возраста привить Арчи любовь к бабушке. В момент смерти леди Ди его отцу, принцу Гарри, было 12 лет.

Ранее News.ru сообщал, что стало известно, как выглядит вилла принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где королевская семья отметила день рождения герцогини Сассекской. Пара арендовала на неделю особняк Sa Calma в поместье Vista Alegre. Пребывание в нём обошлось в 108 тысяч фунтов стерлингов. Особняк может похвастать семью спальнями, гимнастическим залом, джакузи и 50-метровым бассейном.