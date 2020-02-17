https://static.news.ru/photo/2a3e2da6-5163-11ea-a764-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись из Соединённых Штатов Америки в Канаду. Знаменитая семейная пара во время пребывания в аэропорту попала в объектив фотокамеры. Позднее снимки были обнародованы в социальных сетях.

На фотографиях видно, что принц и супруга прилетели в Канаду вдвоём — малыша Арчи с ними не было. Кроме того, многие пользователи Сети обратили внимание на то, что Гарри и Меган Маркл сами несли свои вещи.

Однако наибольшее внимание комментаторов было приковано ко внешнему виду жены принца. На ней были простые чёрные джинсы, свободная полосатая рубашка и тёмный шерстяной кардиган. Она распустила волосы и не стала тщательно их укладывать, а также решила не делать маникюр. Многие заметили, что в таком виде Маркл выглядит гораздо более расслабленной. Возможно, это связано с тем, что в настоящее время герцогине не нужно «выглядеть идеально», передаёт «Аргументы недели».

Ранее NEWS.ru писал, что герцог и герцогиня Сассекские провели встречу с профессорами и академиками в американском штате Калифорния. Она прошла 11 февраля в престижном Стэнфордском университете, расположенном близ города Пало-Альто.

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY.