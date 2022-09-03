«Мама, я теперь не Даша, а Вася». Почему дети становятся небинарными людьми NEWS.ru узнал, что стоит за трендом, когда дети объявляют себя небинарными людьми, — мода, протест или врожденные особенности, и что делать родителям

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Недавно дочь певицы Глюкозы (Наталья Ионова) Лида призналась, что она небинарная персона: ее нельзя отнести ни к мужскому, ни к женскому полу и называть нужно «Рэй». Дети знаменитостей все чаще признаются, что они — квиры, люди с отличной от большинства половой идентичностью. Что это: мода, протест или новое проявление свободы личности? И как быть, если ваш ребенок ставит вас в тупик фразой: «Я не Даша, я Алекс — небинарная личность»? NEWS.ru оценил масштаб проблемы и выслушал советы директора Института исследований проблем психического здоровья Владимира Менделевича, работающего с небинарными людьми.

«Им хочется стирать гендерные грани»

Певица Глюкоза не скрывает, что переживает за дочь, но не давит на нее и старается поддерживать.

Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. Мы даже разговаривали с детским психологом, он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: «Доченька, прислушивайся к себе — и точно не ошибешься», — рассказала певица журналу Hello.

Звезда вспомнила, что в возрасте дочери и сама хотела быть мальчиком: дружила только с парнями, бегала по гаражам, хулиганила и жутко обижалась, когда друзья унижали ее за то, что она девчонка.

По мнению Натальи Ионовой, родители, оказавшиеся в подобной ситуации, должны не «ахать и переживать», а поддерживать отпрысков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Lidus (Лидия Чистякова-Ионова)

Дети каких звезд объявили себя небинарными персонами

Дочь Глюкозы не первый ребенок российской звезды, совершивший небинарный каминг-аут. В 2020 году дочь Михаила Ефремова от брака с актрисой Ксенией Качалиной Анна Мария в программе «Секрет на миллион» шокировала публику откровенным признанием.

Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и, собственно, уже давно есть термин для таких людей в Америке — для персон, которые не причисляют себя ни к традиционным маскулинным ролям, ни к традиционным феминным — небинарные персоны. Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Неумышленно, — призналась Анна Мария ведущей Лере Кудрявцевой.

По ее словам, отец (актер Михаил Ефремов) «относится к этому более-менее нейтрально, мне в этом повезло».

Отец четырех детей телеведущий НТВ Андрей Норкин в одном из эфиров жестко высказался о детях, объявляющих себя небинарными личностями. Он назвал их «маленькими негодяями» и упрекнул в том, что они «исповедуют западные ценности».

Мода на небинарность и заявления о своей гендерной идентичности действительно пришла к нам с Запада. В США давно наблюдается «небинарный звездопад».

Недавно певица Дженнифер Лопес на своем концерте рассказала публике, что ее 14-летняя дочь Эмма — небинарная персона и к ней надо обращаться «они».

Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила их спеть со мной все песни, но они отказались. Так что сегодня — особенное событие. Они очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они — мой самый любимый партнер по сцене, — заявила Лопес.

С отцом Эммы американским певцом Марком Энтони любвеобильная Джей Ло развелась в 2011 году после семи лет брака. В подростковом возрасте Эмма сделала короткую стрижку под мальчика, начала носить свободные футболки и джинсы унисекс. Совсем как родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло.

Та еще малышкой заявила, что она мальчик, а не девочка. Прогрессивная мама спорить не стала. Шайло предпочитала мальчишеские вещи, а когда подросла, то, как утверждали в западных СМИ, начала принимать гормоны, сдерживающее ее половое развитие. В 14 лет Шайло пережила неразделенную любовь к подруге, после чего решила, что в женской роли ей всё-таки комфортнее, и снова стала носить платья.

Фото: AUG/face to face/Global Look Press Эмма Лопес

Сын Шарлиз Терон носит розовые купальники

10-летнему сыну американской актрисы Шарлиз Терон Джексону не привыкать шокировать обитателей района Беверли-Хиллз своими девичьими нарядами. Мальчик то натянет пышную гипюровую юбку, то платьице, то сверкнет накрашенными ногтями или появится в розовом слитном купальнике.

Шарлиз, у которой нет своих биологических детей, усыновила Джексона в ЮАР и души не чает в ребенке.

Я сначала тоже думала, что Джексон мальчик, но в возрасте трех лет он заявил мне: «Мама, я не мальчик!» С тех пор у меня две замечательные дочери. Конечно, я, как каждый родитель, хочу окружить детей заботой и любовью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять их права и защитить от глупых и обидных догадок, — говорит Шарлиз Терон.

По мнению актрисы, ее ребенок «вырастет и сам решит, кем ему быть — мужчиной или женщиной, а пока пусть делает всё, что хочет».

Но сильнее всех удивил мир миллиардер Илон Маск. В 2020 году забеременевшая от него канадская певица Клэр Буше заявила, что пара решила называть нерожденного ребенка «они» и позволяет им самим выбирать пол.

Я не хочу ставить им пол, если они не чувствуют себя так в своей жизни, — объяснила она в соцсети.

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Что делать, если ребенок заявил о небинарности: советы психиатра

В разговоре с NEWS.ru директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич призвал не путать небинарность (отношение к половой идентификации, гендеру) и сексуальную ориентацию.

Обычный человек, в науке цисгендер, ассоциирует себя с тем полом, с которым он родился. Гомосексуалисты тоже ассоциируют себя с тем полом, с которым они родились, их особенность заключается не в идентификации, а в сексуальной ориентации. Трансгендер ассоциирует себя не с тем полом, с которым родился, чувствует гендерную дисфорию — раздражение, неприятие биологического пола, и хочет это исправить. Небинарные люди имеют колеблющуюся идентификацию. Они могут ассоциировать себя то с одним полом, то с другим и не стремятся поменять пол, — рассказал Владимир Менделевич.

Психиатр назвал три причины возросшего числа небинарных каминг-аутов в последнее время. Он объяснил это, во-первых, последствиями сексуальной революции, которая случилась 50 лет назад. Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в перераспределении мужских и женских ролей в условиях изменившегося мира: у женщин появилось маскулинное поведение, а феминное — у мужчин. Женщины ведут бизнес, управляют самолетами, поднимают штангу, мужчины работают визажистами, дизайнерами, готовят еду, уходят в отпуск по уходу за ребенком.

Третье и едва ли не самое главное, по словам Менделевича, — то, что эта тема раздувается представителями шоу-бизнеса, которым важно хайпануть. В каждом конкретном случае, отмечает психиатр, надо разбираться — настоящая это небинарность или фальшивая. Так как подростки могут играть в небинарность, потому что это модно, ново, а звездные родители — поддерживать тренд, чтобы быть на слуху.

Владимир Менделевич, который как психиатр работает с людьми, считающими себя небинарными личностями, подчеркнул, что «настоящих небинарных людей в мире очень мало, десятые доли процента, намного меньше, чем представителей ЛГБТ-сообщества».

Это очень редкое явление. Вероятность того, что ваш ребенок окажется небинарным, сродни тому, что на Землю упадет метеорит, — отметил Менделевич.

Он пояснил, что к 10–12 годам процесс формирования половой идентичности полностью заканчивается. Повлиять на небинарность, говорит психиатр, родители не могут, это является врожденной особенностью мозговой деятельности.

Однако воспитание в соответствии с биологическим полом ребенка важно для формования сексуальной идентичности, признал психиатр.

В обществе им (небинарным людям. — NEWS.ru) некомфортно, им трудно найти партнера, людей, которые примут их особенности. Они общаются в чатах, группах, создают свое параллельное общество, в котором могут быть и другие люди с не поощряемым в социуме поведением, — рассказал Владимир Менделевич.

Врач посоветовал родителям спокойно относиться к заявлениям детей о небинарности и не паниковать, а выждать время.