«Как же это смешно»: мигрант из Сенегала разрушил лайфхаки и покорил TikTok

21-летний блогер сенегальского происхождения Хабане «Хаби» Лейм из Италии во время пандемии весной 2020 года потерял работу на фабрике, переехал к родителям и стал снимать короткие ролики для TikTok. По имени его знают не все, однако лицо инфлюенсера теперь знакомо почти каждому пользователю Сети. Его видео становятся вирусными, звезды предлагают ему сотрудничество, а компании подписывают с ним контракты. Почему Лейма называют «феноменом TikTok» и как безработный парень от скуки стал мировой знаменитостью — в материале NEWS.ru.

Лидерство в TikTok и заработок за два года

Хаби Лейм занимает второе место по популярности в TikTok (112 миллионов подписчиков), уступая лишь 17-летнему блогеру и танцовщице из США Чарли Д’Амелио , число подписчиков которой на сегодняшний день достигает 124 миллионов. При этом эксперты не исключают, что, учитывая тенденции роста популярности обоих инфлюенсеров, Лейм в ближайшее время сможет обогнать американскую знаменитость. Ещё в конце августа у итальянского блогера было 107 миллионов подписчиков, в это же время у Д’Амелио — 122 миллиона. Сам Лейм не намерен ни с кем соревноваться и заявляет, что просто хочет создавать развлекательный контент.

Один пост на странице блогера стоит 4,4–7,3 миллиона рублей. По некоторым данным, за время своей блогерской деятельности Лейм мог заработать свыше 70 миллионов рублей, включая и деньги от рекламных контрактов. Сам инфлюенсер не раскрывает свои точные заработки, однако говорит, что этого пока не хватит для покупки дома мечты его матери.

Я недавно осознал, что дела у меня идут очень хорошо. Наконец-то у меня появилась постоянная работа. Мировая популярность даёт большие преимущества, я очень востребован, — отмечает он в интервью The New York Times .

Как Хаби Лейм стал разрушителем лайфхаков

Лейм начал свою карьеру как самый обычный тиктокер, который снимает видео на итальянском языке, добавляя итальянские субтитры. В таком формате он раскручивал канал несколько месяцев и даже набрал около двух миллионов подписчиков, пока однажды не начал снимать ролики, ставшие для его блогерской карьеры переломной точкой. На видео итальянец высмеивает глупые лайфхаки из Сети, демонстрируя, что проблему можно решить самыми простыми способами, не прибегая к дополнительным средствам.

К примеру, в одном из таких лайфхаков его автор чистил банан с помощью ножа. В ответ на это Лейм снял ролик, где руками снял кожуру и откусил плод. Положив банан на стол, он с привычной для себя мимикой приподнял ладони и указал на очищенный продукт, подчёркивая тем самым, что в лайфхаке нет необходимости.

В другом популярном ролике Лейм высмеял новый способ поедания вишни, при котором автор оригинального видео кладёт ягоду в специальное устройство, зажимает, а второй рукой отрывает веточку. В ответ Хаби просто взял в одну руку вишню, а другой оторвал ветку, демонстрируя, что никакие приборы для этого не нужны.

Ещё один ролик Лейма показывает, как правильно отрывать кусок пиццы без применения безумных лайфхаков из Сети: в одном из видео автор использовал пластмассовую стойку, которую часто кладут в коробку. Лейм, в свою очередь, оторвал кусок пиццы при помощи рук, завершив ролик фирменным жестом.

Почему Лейма называют феноменом TikTok

Когда его видео завирусились, пользователи стали массово подписываться на канал Лейма. Поняв, что такой формат роликов нравится юзерам, парень решил посвятить все свои посты разрушению лайфхаков. В Сети его прозвали «антилайфхакер» или «разрушитель лайфхаков». Феномен Лейма в том, что в своих видео он не произносит ни слова, передавая информацию лишь мимикой и жестами — такой глобальный язык общения позволил ему быть понятным во всех уголках Земли.

Выражение лица и жесты, в этом суть. Они выделяют меня на фоне других, — рассказал инфлюенсер в беседе с The New York Times .

На сегодняшний день у Хаби есть фан-страницы в соцсетях на итальянском, португальском, английском, немецком и даже арабском языках. Под его роликами также много русскоязычных комментариев. «Этот парень гений», «Ты просто сделал мой день», «Как же это смешно», «Я не верю, что эти лайфхаки используют», пишут юзеры. При этом незамысловатый контент некоторым пользователям кажется глупым: «И это кому-то смешно?», «Мда, уровень интеллекта хромает».

Некоторые блогеры стали намеренно снимать глупые лайфхаки, чтобы Лейм обратил на них внимание, записав ответный ролик. В Италии Хаби уже стал лидером по популярности в TikTok, обогнав «танцующего миллионера» итальянца Джанлуку Вакки.

Семья, любимая девушка и сенегальский паспорт

Как и большинство известных блогеров, Хаби Лейм старается не раскрывать подробности своей личной жизни, однако какие-то детали её всё-таки стали доступны фанатам. Известно, что блогер родился в Сенегале, однако в возрасте одного года переехал с семьёй в итальянский городок Кивассо, где они получили социальное жильё. После школы Лейм устроился на работу на фабрику, однако из-за пандемии, как и многие другие, он лишился заработка. Парень переехал к родителям, жил в комнате брата и не собирался искать новую работу, несмотря на просьбы отца. Вместо этого Лейм завёл страницу в TikTok и стал снимать видео.

По некоторым данным, Лейм и в настоящее время продолжает жить с семьёй, в одной комнате с братом. Именно в этой комнате он снимает большую часть своих роликов, используя лишь старый смартфон и подручные средства. Кроме того, у него есть и другие братья и сёстры, однако их имена неизвестны. Предполагается, что у блогера есть девушка, снимки с которой он публиковал на своей странице в Instagram, — её зовут Заира Нуччи.

На Лейма обращают внимание знаменитости, в мае он встретился с легендарным футболистом команды «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро. Блогеры предлагают ему коллаборации, а крупные компании вроде производителя зубной пасты Barilla подписывают с ним рекламные контракты.

В Сети Лейма часто называют итальянцем, хотя итальянского гражданства у него нет — дети мигрантов могут получить его только при условии рождения на территории страны. Долгое время блогер не считал это проблемой. Однако теперь, когда по работе ему понадобилось отправиться в США, у него начались сложности с получением визы из-за сенегальского паспорта. Сам блогер говорит, что не может изменить законы, однако надеется повлиять на ситуацию при помощи своей популярности.